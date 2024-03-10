5 ملايين دولار .. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة |ما القصة؟

أعلنت شركة جوجل بالشراكة مع منظمة “إكس ” عن مسابقة عالمية تعد مدتها 3 سنوات وبمكافأة تصل إلى حوالي 5 ملايين دولار أميركي، وذلك للبحث عن أفضل تطبيقات وحلول عملية تتعلق بعالم الحوسبة الكمية.
ووفقا لموقع" digitaltrends "قد تهدف المسابقة والتي تم إنطلاقها في مطلع هذا الأسبوع إلى القيام بإيجاد وإنشاء عدة تطبيقات عملية وخوارزميات في مجال الحوسبة الكمية والتي تساعد في المساهمة بشكل مباشر في القيام بتنمية المجتمع، سواء بنتائج عاجلة أم نتائج بعيدة الأمد،وفق لمعايير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تسعى كل من جوجل وإكس إلى محاولة تحفيز الباحثين والخبراء وذلك على محاولة إيجاد عدة خوارزميات كمية جديدة وذلك ضمن مسابقة تعد مدتها 3 سنوات.
على الجانب الآخر يحدّد الفائز بالجائزة لعدة معايير أبرزها مدى تأثير الحل، وهل بالفعل يتطابق الحل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وحول مدى فعاليه في الأجهزة المتاحة. وستوزع مجموع الجائزة والتي تبلغ 5 ملايين دولار أميركي على 31 فائزا وذلك بقيم مختلفة وفقا للترتيب.