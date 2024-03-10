5 ملايين دولار .. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة |ما القصة؟

أعلنت شركة جوجل بالشراكة مع منظمة “إكس ” عن مسابقة عالمية تعد مدتها 3 سنوات وبمكافأة تصل إلى حوالي 5 ملايين دولار أميركي، وذلك للبحث عن أفضل تطبيقات وحلول عملية تتعلق بعالم الحوسبة الكمية.

ووفقا لموقع" digitaltrends "قد تهدف المسابقة والتي تم إنطلاقها في مطلع هذا الأسبوع إلى القيام بإيجاد وإنشاء عدة تطبيقات عملية وخوارزميات في مجال الحوسبة الكمية والتي تساعد في المساهمة بشكل مباشر في القيام بتنمية المجتمع، سواء بنتائج عاجلة أم نتائج بعيدة الأمد،وفق لمعايير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تسعى كل من جوجل وإكس إلى محاولة تحفيز الباحثين والخبراء وذلك على محاولة إيجاد عدة خوارزميات كمية جديدة وذلك ضمن مسابقة تعد مدتها 3 سنوات.

على الجانب الآخر يحدّد الفائز بالجائزة لعدة معايير أبرزها مدى تأثير الحل، وهل بالفعل يتطابق الحل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وحول مدى فعاليه في الأجهزة المتاحة. وستوزع مجموع الجائزة والتي تبلغ 5 ملايين دولار أميركي على 31 فائزا وذلك بقيم مختلفة وفقا للترتيب.