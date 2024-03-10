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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل في جولة ميدانية بمواقع الإنتاج بالجيزة ويلتقى المحافظ

صدى البلد

استقبل اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ،صباح اليوم الأحد، بمكتبه ، بديوان عام المحافظة ، وزير العمل حسن شحاتة ، حيث يقوم "الوزير " بجولة في محافظة الجيزة على مدار اليوم .. وبحث "الوزير" و"المحافظ " مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،والتدريب المهني ،وتنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص ..

ويتضمن برنامج جولة "الوزير "،هذا  اللقاء مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ،ثم جولة تفقدية داخل شركتي ميراكو ،وهواوي تكنولوجي مصر ،ذات الاستثمار الأجنبي،لتعزيز علاقات العمل،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،ويستقبلهما خلال التفقد، قيادات "الشركتين"..وكذلك تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية العمل،للاستماع إلى استفساراتهم ،وحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط وأهداف "الوزارة"،ثم تكريم 20 منهم ،اثبتوا الجدارة والعمل بإخلاص خلال تأدية عملهم ..

وتشهد جولة "الوزير" أيضا  عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ..كما سيقوم "الوزير" و"المحافظ" - خلال الجولة - بتسليم عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية...وسوف يتطرق الوزير حسن شحاتة خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة ،وخططها خلال هذه الفترة من تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"،ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،إضافة إلى الجهود المكثفة والخاصة بإصدار تشريعات عمل ،تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار،وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات" بين صاحب العمل ،والعامل.

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