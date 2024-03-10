محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد.. تفاصيل

ينتظر عشاق الكرة مباراة مثيرة بين مانشستر سيتي وليفربول اليوم في السادسة ونصف مساءا، ونستعرض لكم خلال السطور التالية أرقام خاصة بمواجهة الفريقين.

ليفربول لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 20 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي (فاز 13 مرة وتعادل 6).

يورجن كلوب، مدرب ليفربول، واجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، 29 مرة في مسيرته التدريبية، فاز في 8 مباريات وخسر في 7.

في آخر 29 مباراة على أرضه، سجل ليفربول 87 هدفًا ولم يتلقَ أي هزيمة.

محمد صلاح يمكن أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يُسجل 20 هدفًا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

صلاح سجل 11 هدفًا في مرمى مانشستر سيتي من أصل 19 مباراة، وهو اللاعب الثاني الذي يسجل أكثر منه أمامه (إيان راش بـ 15 هدفًا).

محمد صلاح سجل 7 أهداف وصنع 4 في 10 مباريات أخيرة ضد مانشستر سيتي.