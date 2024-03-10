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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

آيفون أو أندرويد .. تخلص من البيانات الزائدة في أقل من دقيقة

صدى البلد

هل هاتفك ملئ بالتطبيقات والكثير من منصات الوسائط الاجتماعية  التي قد تستهلك مساحة تخزين الهاتف لديك.

 إليك  كيف يمكنك  التخلص من البيانات الزائدة على هاتفك؟ 

وفقا لموقع برايت سايد يمكن لبعض التطبيقات الموجودة المتواجدة على جهازالآيفون أو الأندرويد القيام بحفظ الملفات المؤقتة مثل سجل البحث أو إعدادات المستخدم أو بعض الصفحات التي تم القيام بعرضها مؤخرًا  والتي تعرف بذاكرة التخزين المؤقتة التي ينصح بالقيام  بمسحها من جهاز الكمبيوتر المحمول أو الشخصي من وقت لآخر.

يمكنك  القيام بمسح ذاكرة  التخزين المؤقتة على هاتف الآيفون من خلال الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بهم والقيام بالتمرير للأسفل  إلى قائمة تطبيقات  التي تعد مثبتة على الهواتف ثم القيام بالنقر على التطبيقات الفردية وذلك  لمعرفة ما إذا كان لديها خاصية مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

على الجانب الآخر بالنسبة لهاتف الآندرويد يمكنهم الانتقال إلى قائمة الإعدادات والقيام بالتمرير لأسفل إلى قسم التطبيقات ثم القيام  بالضغط على التطبيق الفردي للعثور على معلومات النظام الأساسي ثم القيام بالنقر فوق التخزين والقيام بمسح ذاكرة التخزين المؤقتة .

منصات الوسائط الاجتماعية

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