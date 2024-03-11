"بمسكهم وأكهربهم"..غادة عبد الرازق تكشف كواليس مسلسل صيد العقارب

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو من كواليس تصوير دعاية مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، تمسك به عقرب حقيقي، وتطلب منه الهدوء للتصوير معه، وأكدت غادة عبد الرازق أنها تمسك عقارب حقيقية ومعها مدرب عقارب.

وكشفت غادة عن دورها في المسلسل، وقالت إنه نوع من الدراما الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه، وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها وإعادة تصديره.

وقالت إنها لم تقدم هذا النوع من الدراما منذ فترة كبيرة، كما أنها استمتعت بالعمل لأنه يشبه دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي.

للتفاصيل شاهد الفيديو التالي: