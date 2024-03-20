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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الخيانة أذهبت عقله.. رجل يتخلص من زوجته أمام الكاميرا في أمريكا

صدى البلد

انتشر فيديو توثيقي لقضية تخلص زوج من زوجته حيث قام كاري برمنغهام، 60 عامًا من ولاية تكساس،  بالتخلص من زوجته باتريشيا، 48 عامًافي ديسمبر 2021.

وذلك عن طريق إطلاقه عليها ٣ طلقات، بسبب اكتشافه وجود علاقة غرامية بين زوجته وشخص آخر، حادث القتل تم تسجيله فيديو. 

وقام الرجل بذلك بسبب اكتشافه وجود علاقة غرامية بين زوجته وشخص آخر، الحادث تم تسجيله فيديو

ظهر  برمنغهام وهو يقود سيارته في ممر منزلهما 
في سبرينج بولاية تكساس، وكان يرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية، ويُسمع  في الفيديو صوت برمنغهام وهو يقول لزوجته:حسنًا، إلى اللقاء، أنت [ستذهبين].

للتفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

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