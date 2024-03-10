تشييع جنازة والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

شيعت اليوم جنازة والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء أركان حرب عاطف عبد الغفار، بعدما وافته المنيه بعد صراع مع المرض، من مسجد المشير طنطاوي.

وحضر عدد كبير من الوزراء الحالين والسابقين ورجال الشرطة والجيش ورجال الإعلام والمشاهير ونجوم الرياضة والفن، والاسرة والأصدقاء.

وخيم الحزن علي جميع الحضور من الأصدقاء والأسرة والأقارب.

يذكر أن مصدر قريب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أعلن، تفاصيل جنازة والده اللواء عاطف عبدالغفار .

وقال المصدر أنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .

وتابع قائلا : سيكون الدفن بمقابر القوات المسلحه (بالقطامية ) و العزاء يوم الأحد ١٠ مارس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس