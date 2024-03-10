غرة شهر رمضان 2024.. الأعلى للمسلمين في ألمانيا يعلن غدًا أول أيامه

غرة شهر رمضان 2024، أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن غدًا الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024، مهنئًا المسلمين في عموم العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

غرة شهر رمضان 2024

وقال المجلس في بيان له منذ قليل: يبدأ فاتح شهر رمضان الكريم لهذا العام في ألمانيا يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024، وسيستمر شهر الصيام أيام معدودات لينتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أبريل 2024. وبالتالي فإن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق للعاشر من أبريل.. ولقد تم تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر في ألمانيا 7 يورو للفرد، والفدية في 4 يورو.

وبهذه المناسبة الطيبة يتقدم أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، بالتهنئة لكل المسلمين في ألمانيا، والعالم أجمع، راجيا من الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، وأن يعم السلم، والسلام في كل بقاع العالم. ولا يفوت مزيك في هذا المقام أن يذكر بالوضع الإنساني الكارثي لأهل غزة الذين يتجرعون الأمرين، ويتعرضون للحرب، والتجويع، مطالبا الحكومة الالماني بالتدخل لإنهاء فوري لهذه الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة، والعمل الجاد على إحلال سلام كامل، وشامل، ومستدام.