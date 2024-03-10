بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وعمرو الليثي .. تفاصيل

وقع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بروتوكول تعاون مع نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، بمقر وزارة الثقافة بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة الثقافة المصرية، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الاتحاد.

ويتضمن البرتوكول دعم التعاون البناء والمثمر في المجالات، ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد ووزارة الثقافة المصرية، بشكل يرسخ العلاقات بين الجانبين، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء، في شتى النواحي والمجالات المختلفة السينما، الإنتاج، والتدريب، والتعاون مع أكاديمية الفنون وإنتاج الأفلام التسجيلية، كما يهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير وتدريب كافة المهتمين بالمجال الثقافي والإعلامي والمجالات الإدارية.

ويتيح البروتوكول فتح آفاقًا جديدة، للتعاون في مجال إنتاج أعمال مشتركة ذات مستوى متميز، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات وزارة الثقافة.

وأعربت الكيلاني عن ترحيبها بتوقيع هذا البروتوكول المهم، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الثقافة المصرية في التوسع في مد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية الكبرى كاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدةً على أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات والإمكانات التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة من البروتوكول.