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رئيس التحرير
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ديني

ما هي مفطرات رمضان؟ احذر 4 أمور تجعلك من الخاسرين في شهر الكرم

ما هي مفطرات رمضان؟
ما هي مفطرات رمضان؟

ما هي مفطرات رمضان؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والمفتي السابق، من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية. 

ما هي مفطرات رمضان؟ 

ويستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان 2024، حيث أعلنت بعض البلدان دخول هلال الشهر الكريم وأن غدا، الاثنين، أول أيامه كألمانيا، وهناك من يتمم شعبان غدا كأستراليا والثلاثاء أول يوم من رمضان عندهم، فيما تستطلعه دار الإفتاء المصرية مساء اليوم، الأحد.

وفي إطار مفطرات رمضان بين جمعة بعضا من مبطلات الصوم، في جواب السؤال: “ما مفطرات رمضان؟”، موضحا التالي: 

أكل وشرب الصائم متعمدًا في نهار رمضان

مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.

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أكل وشرب الصائم ناسيًا في نهار رمضان

أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.

الجماع عمدًا في نهار رمضان

ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

تعمد القيء في نهار رمضان

من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.

الحيض والنفاس أثناء الصيام

ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.

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