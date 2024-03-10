4 دول تكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان

أعلنت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، أن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، ويوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، حسب ما رصدته وكالات الأنباء العالمية.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، أنه بعد الاجتماع بالأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في الولايات الأسترالية، فقد قال مفتي أستراليا إبراهيم أبو محمد لجميع المسلمين في كل الولايات الأسترالية بيان بداية شهر رمضان المبارك .. الثلاثاء الموافق 12 مارس.

وأضاف أن ليلة الاثنين هي أولى ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح، من جانبها أعلنت بروناي عدم رؤية هلال القمر، مؤكدة أن أول أيام شهر رمضان سيكون الثلاثاء.

وأعلنت وكالة الأنباء الماليزية، تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى إندونيسيا.