تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" لجلسة ٣٠ أبريل المقبل لحضور المتهم من محبسه

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013.

ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.