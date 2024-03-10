هند عبد الحليم تعلن تعرض والدتها لأزمة صحية.. تفاصيل

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، اعلنت من خلالها عن تعرض والدتها لوعكة صحية.

وقالت هند عبد الحليم : يا حبيبتي يا أمي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمنا عليكي يارب يا حبيبتي.. دعواتكم لأمي بالشفاء العاجل.

وتشارك الفنانة هند عبد الحليم فى المسلسل الإذاعي “غير صالح للنشر”، والذى يشارك فى بطولته محمد سلام، ومن المقرر بثه على إذاعة “إنرجي” فى رمضان المقبل.

المسلسل سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب، وإخراج زهرة رامي.

وتشارك هند عبد الحليم فى رمضان المقبل بمسلسل "إثبات نسب" الذى تقوم ببطولته درة، كما تشارك فى مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مع سلمى أبو ضيف.

وصدمت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بعد الإعلان عن تفاصيل طلاقها من كريم قنديل، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتحدثت هند عبد الحليم عن زواجها، حيث كشفت فى لقاء ببرنامج “معكم منى الشاذلي” قائلة: “لم أخبر والدي أن هناك شخصًا يرغب في الزواج مني مباشرة لأني بتكسف، ووالدتي هي من أخبرت والدي”.

وأوضحت هند عبد الحليم أنها لم تخبر الكثير عن فرحها بسبب أزمة فيروس كورونا لذا اضطرت أن يكون العدد محدودا، وتابعت: "في ناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح".

كما تحدثت هند عبد الحليم عن أنها لا تفضل زواج الصالونات، وأنها تزوجت كريم قنديل عن حب، وأن فترة الخطوبة والتعارف كانت كفيلة لمعرفة طباعهما سويا.

ولدت هند عبد الحليم في الإمارات العربية المتحدة، في 9 أبريل1993، وفي أبريل المقبل تكمل عامها الـ31، ووالدها أحمد عبد الحليم، لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق.

شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون “النهار”.

من أشهر أعمالها مسلسل “فوق مستوى الشبهات” وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى “يوم أن قتلوا الغناء” مع طارق صبرى، ويعرض لها حاليا مسلسل “حكايات بنات” الجزء الرابع.

وتم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، لكن سرعان ما فسخا خطوبتها بعد أشهر قليلة، وأكدت وقتها أن سبب فسخ الخطوبة هو النصيب، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرون لا.