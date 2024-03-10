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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدعم السريع تنفي تواجد عناصرها في منازل المواطنين السودانيين

الدعم السريع
الدعم السريع

نفى عضو المكتب الاستشاري لـ زعيم قوات الدعم السريع، عمران عبدالله حسن، تواجد اي من افراد قواته داخل منازل المواطنين السودانيين 

وقال عمران عبدالله حسن، في مداخلة لـ قناة العربية، اليوم الاحد، حول موقف "الدعم" من الهدنة، إن قوات الدعم السريع تمد يدها للسلام تزامنا مع حلول شهر رمضان 

وحذرت قوات الدعم السريع في السودان من أشخاص يرتدون ملابس القوات ويقتحمون المنازل وينفذون عمليات اعتقال.

ونقل بيان صادر من قيادة قوات الدعم السريع ليل الإثنين، تأكيدها أن "جميع قواتها منخرطة في المعارك وتعمل في تأمين المواقع التي استولت عليها".

وتابع البيان: "لا توجد أي قوة للدعم السريع مكلفة باعتقالات أو دخول منازل المواطنين، وعلى الجميع الحذر من أي شخص يرتدي زي الدعم السريع يقوم بمثل هذه الأعمال".

الدعم السريع المواطنين السودانيين المكتب الاستشاري حلول شهر رمضان

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