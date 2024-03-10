وسط احتجاجات.. الرئيس الإسرائيلي يفتتح متحف المحـ رقة الوطني في أمستردام

حضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ افتتاح متحف المحرقة الوطني في أمستردام يوم الأحد وسط احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

وهتف المتظاهرون “لن يحدث ذلك مرة أخرى الآن” و”وقف إطلاق النار الآن” في ساحة قريبة من المتحف، بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “اليهود ضد الإبادة الجماعية” و”حفيد أحد الناجين من المحرقة يقول: أوقفوا محرقة غزة”.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 31 ألف فلسطيني قـ تلوا منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، والذي قُـ تل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وقامت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بوضع لافتات حول المتحف لتوجيه هرتسوغ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.