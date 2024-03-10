وسط تصاعد عنف العصابات..مسلحون يهاجمون مراكز الشرطة قرب القصر الوطني في هايتي

تعرض مركزان للشرطة بالقرب من القصر الوطني في هايتي لهجوم من قبل مسلحين، مع استمرار تصاعد عنف العصابات في عاصمة الدولة الكاريبية بورت أو برنس.

وقال مصدر أمني في بورت أو برنس لشبكة CNN: 'ما زلنا نعمل على السيطرة على الوضع في أقرب وقت ممكن، و“نحن نبذل قصارى جهدنا بما لدينا”.

وشهدت العاصمة الهايتية موجة من هجمات العصابات المنسقة للغاية على مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة فيما وصفه زعيم العصابة جيمي شيريزير بأنه محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أرييل هنري.

وأحرقت الجماعات المسلحة مراكز الشرطة وأطلقت سراح آلاف السجناء من سجنين، وحذر شيريزير من 'حرب أهلية ستنتهي بالإبادة الجماعية' إذا لم يتنحى رئيس الوزراء.

ورتبت وزارة الخارجية الأمريكية لإجلاء الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية خلال الليل بسبب 'تزايد عنف العصابات'.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن هذه الخطوة تتسق مع “الممارسات القياسية لتعزيز أمن السفارات في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت القيادة الجنوبية الأمريكية: 'لا تزال سفارتنا تركز على تعزيز جهود الحكومة الأمريكية لدعم شعب هايتي'، مضيفة أن عملية الإخلاء تساعد على 'السماح باستمرار عمليات مهمة سفارتنا'.

وواجه هنري صعوبة في العودة إلى البلاد منذ مغادرته إلى كينيا الأسبوع الماضي لتوقيع اتفاق لمهمة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا لاستعادة الأمن في الوطن.

ويعتقد الآن أنه موجود في بورتوريكو، حسبما قال مصدران مطلعان على تحركات هنري في الجزيرة الكاريبية لشبكة CNN، بعد أن رفضت جمهورية الدومينيكان السماح لرحلته بالهبوط.

وحثت نقابة الشرطة الهايتية جميع ضباط الشرطة على تعزيز مراكز الشرطة الخاصة بهم. “نحن بحاجة إلى البقاء متحدين حتى لا نفقد رمزنا، الشرطة.

وقالت النقابة إن القيادة بحاجة إلى تقديم الدعم الكافي لجميع الوحدات.

وتأتي أعمال العنف بعد يوم واحد فقط من اقتحام متسللين محطة خدمات الموانئ الكاريبية في بورت أو برنس، وهي لاعب رئيسي في سلسلة توريد الواردات الغذائية في هايتي.

لكن الأمم المتحدة قالت الجمعة إن الشرطة 'تمكنت من صد هجمات العصابات المنسقة على البنى التحتية الرئيسية، بما في ذلك المطار'.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: 'ما زلنا نشعر بالقلق العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني ​​وسط عنف العصابات المستمر والمواجهات المتفرقة بين العصابات المدججة بالسلاح وقوات الشرطة في بعض أجزاء بورت أو برنس'.

أصدرت الحكومة الهايتية مرسومًا بحالة الطوارئ التي ستستمر حتى 3 أبريل في المنطقة الغربية من البلاد والعاصمة بورت أو برنس وسيظل حظر التجول ساريًا حتى 10 مارس.

وأجبرت الفوضى في هايتي عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم في الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى أكثر من 300 ألف شخص نزحوا بالفعل بسبب عنف العصابات.

وقالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في هايتي إنها تشعر بالقلق إزاء نزوح المدنيين، مشيرة إلى نقص الضروريات.

وقالت صوفي ميلير لشبكة CNN يوم الجمعة: 'لا يوجد مرحاض متاح، ولا دش متاح، ولا مياه متاحة... لا يمكنهم البقاء لفترة طويلة'.

تم استهداف المستشفيات من قبل العصابات. ولا يزال هناك مستشفى عام واحد فقط يعمل في منطقة العاصمة بورت أو برنس، وفقًا لمسؤول من الحماية المدنية في البلاد.

ووصف بيير إسبيرانس، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية 'شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي'، الوضع في هايتي بأنه 'فوضوي' و'لا نهاية في الأفق' وقال إن البلاد 'انهارت بالكامل'.

وقالت كندا إن احتجاجًا استمر 90 دقيقة اندلع أمام سفارتها يوم الخميس، مع إلقاء إطار محترق فوق البوابة الخارجية، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تبحث في “خيارات الطوارئ” في سفارتها.

من المقرر أن تعقد مجموعة الكاريبي والسوق المشتركة، وهي كتلة إقليمية تضم 25 دولة تعمل في مجال التكامل الاقتصادي والأمن والتنمية الاجتماعية، اجتماعا بشأن هايتي في العاصمة الجامايكية كينجستون يوم الاثنين، وفقا للأمم المتحدة.

هايتي دولة عضو، ولكن من غير الواضح ما إذا كان رئيس وزراء هايتي أرييل هنري سيحضر الاجتماع.