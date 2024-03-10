نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع مركز التعليم بجمعية النهضة بكيما

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان مشروع مركز التعليم المجتمعى الذى تقوم بتنفيذه شبكة مدن التعلم بمنظمة اليونسكو ووزارة التضامن الإجتماعى بجمعية النهضة بكيما ، وذلك برفقه الدكتورة مرفت السمان استشاري اليونسكو لمدن التعلم ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتوسع فى إنشاء المراكز التعليمية المتخصصة ، والهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب.

مدن التعلم

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أنه ضمن مخرجات مؤتمر مدن التعلم الذى استضافته المحافظة بحضور محافظ أسوان ، وبرعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ودعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة تم الإعلان عن إنشاء مركز للتعلم المجتمعى بأسوان ليكون مركز إشعاع للعلم والتنمية.

ولفتت غادة أبو زيد الى أن مركز التعلم المجتمعى بجمعية النهضة بكيما يضم 20 جهاز تابلت و 2 لاب توب وشاشة عرض وداتا شو وروتر متنقل بما يساهم فى خدمة أكثر من 120 ألف مواطن فى نطاق جمعية النهضة بكيما والمناطق المجاورة حيث نجح المركز فى تقديم خدمات تدريبية متميزة لـ 250 سيدة وذوى الإعاقة.

وتفقدت نائب المحافظ أيضاً أنشطة الجمعية ، ومن بينها تنفيذ سيدة أسوانية لمشروع نموذجى للمشغولات اليدوية للعرجون والجلود حيث بدأ بالعمل فى المنزل ثم تحول إلى ورشة صغيرة ، ويعمل معها 20 أسرة ، ويتم تصدير المنتجات بما يمثل مشرف يحتذى به .