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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. القومى للمرأة يواصل برنامج التثقيف المالى وريادةالأعمال

أنشطة المجلس القومى
أنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنفيذ المرحلة الثانية من سلسلة تدريبات برنامج التثقيف المالى وريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين ، وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه تم تنظيم عدد 6 دورات تدريبية إستهدفت 140 سيدة وفتاة بمدنية دراو ، وقرى أبو الريش والأعقاب بمركز أسوان.

وقالت هدى مصطفى بأن التدريبات تهدف إلى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات. 

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ريادة الأعمال 

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات التدريبات يشارك فيها أعضاء المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال والموضوعات المتعلقة به .

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