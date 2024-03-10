مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "كامل العدد بلس1"

مع حلول شهر رمضان المبارك، ينتظر الكثير من الجمهور عرض واحد من المسلسلات التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا العام الماضي، وهو مسلسل “كامل العدد بلس١” ، والذى يعتبر امتدادا للجزء الأول.

قنوات العرض:

ويعرض مسلسل “كامل العدد بلس١” حصريا على قتوات on ، و on دراما.

ملخص الأحداث:

ويتكون مسلسل كامل العدد بلس١ من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.