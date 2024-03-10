عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "كامل العدد بلس1"

صدى البلد

مع حلول شهر رمضان المبارك،  ينتظر الكثير من الجمهور عرض واحد من المسلسلات التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا العام الماضي،  وهو مسلسل “كامل العدد بلس١” ، والذى يعتبر امتدادا للجزء الأول.

قنوات العرض:
ويعرض مسلسل “كامل العدد بلس١” حصريا على قتوات on ، و on دراما.

ملخص الأحداث:
ويتكون مسلسل كامل العدد بلس١ من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كامل العدد بلس ١ مسلسل “كامل العدد” رمضان ٢٠٢٤ دراما رمضان 2024 أخبار دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "إمبراطورية ميم"

أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال .. وليد توفيق يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

رجل المستحيل .. أحمد سعد يوجّه رسالة لتركي آل الشيخ

ترشيحاتنا

بث مباشر .. صلاة التراويح من مسجد الحسين في أولى ليالي رمضان

النائب محمد أبو العينين يشارك في احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

جهاد الحرازين: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية

رمضان 2024 بدأ.. اغتنم أولى لحظاته كما أوصى النبي بترديد دعاء رؤية الهلال

مدبولي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

ساوإيست DX8S موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ