ضبط 5 أشخاص مسئولين عن إدارة صفحة بيع أسلحة على فيسبوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام (5) أشخاص بإدارة صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

بالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات المشار إليها، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "4 طبنجات و133 سلاح أبيض، و4 صاعق كهربائى، و26 عصا أستيك، و30 جراب طبنجة، وعدد من الطلقات، وجهاز حاسب آلى "لاب توب"، وعدد من الألعاب النارية، و7 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.