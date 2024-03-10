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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وسط إقبال كبير وحضور الوكيل والقيادات.. الجامع الأزهر يقيم التراويح الأولى لرمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أدى الآف المصلين اليوم أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ- 2024م، فى رحاب الجامع الأزهر الشريف، بحضور فضيلة أ.دمحمد الضويني، وكيل الأزهر ، وعدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، حيث أجرى الجامع استعداداته المكثفة لاستقبال المصلين بالطاقة الاستيعابية الكاملة فى أروقته العريقة وصحنه الواسع، لتعود معه أجواء شهر رمضان وروحانياته وبركاته.


ونقل المركز الإعلامى للأزهر  الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة الجامع الأزهر، كما يتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى والفضائية والناس، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.


وأمّ المصلين في الجامع الأزهر الليلة في صلاتي العشاء والتراويح؛ الشيخ محمد إسماعيل العَوَضي، كبير باحثين بمنطقة وعظ الدقهلية، بتلاوة حفص عن عاصم، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، براوية قالون عن نافع، والشيخ   عادل محمود محمد، معلم القرآن كريم بمنطقة المنيا الأزهرية، براوية السوسى عن أبى عمرو البصري، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا، برواية الدوري عن الإمام الكسائي.


ويقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان، بإجمالي (20) ركعة يوميا، بالجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، وعقد ملتقى فكري يومي بإجمالي (29) طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء، ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد (8) ركعات يوميا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

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