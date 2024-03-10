ساندرا هولر وجيمي لي كيرتس.. فنانات بإطلالات أنيقة وبسيطة في حفل الأوسكار

اتسمت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار حتى الآن بالأناقة والبساطة ما بين اللونين الأسود والأحمر أبرزهن ساندرا هولر، جيمي لي كيرتس وبيلا حديد وغيرهن.

بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من قبل نجوم هوليوود.

حفل الأوسكار

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة.

من المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

ورغم حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

يكرم حفل الأوسكار نجوم هوليوود الأفضل خلال العام السابق منذ عام 1929، وتقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور التي مقرها لوس أنجلوس كل عام بطرح قائمة ترشيحات واختيار الفائزين من خلال تصويت أعضائها في 20 فئة منها أفضل فيلم وممثل وممثلة.

وتجتذب جوائز الأوسكار الأنظار كل عام، ويتصارع الممثلون على ضم التمثال الذهبي الشهير لقائمة تكريماتهم، ومن يحصل عليها يعتبر نفسه وصل إلى أقصى طموحاته حتى يكررها مرة أخرى.