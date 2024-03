قبل انطلاقه الليلة.. تفاصيل حفل الأوسكار 2024 وتوقعات بأبرز الفائزين وفقراته الفنية

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة.

من المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

ورغم حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

يكرم حفل الأوسكار نجوم هوليوود الأفضل خلال العام السابق منذ عام 1929، وتقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور التي مقرها لوس أنجلوس كل عام بطرح قائمة ترشيحات واختيار الفائزين من خلال تصويت أعضائها في 20 فئة منها أفضل فيلم وممثل وممثلة.

وتجتذب جوائز الأوسكار الأنظار كل عام، ويتصارع الممثلون على ضم التمثال الذهبي الشهير لقائمة تكريماتهم، ومن يحصل عليها يعتبر نفسه وصل إلى أقصى طموحاته حتى يكررها مرة أخرى.

مقدم حفل الأوسكار

جيمي كيميل

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

وضمت قائمة مقدمي حفل الأوسكار عدد من نجوم هوليوود الغائبين منذ فترة، وعلى رأسهم ألباتشينو الأسطورة، نيكولاس كيدج بعد صحوته الفنية مؤخرا، ماثيو ماكونهي.

أيضا يشارك في تقديم الجوائز كل من لوبيتا نيونجو، زيندايا، سام روكويل، جيمي لي كرتيس، ماهيرشالا علي، بريندان فريزر، ميشيل يوه، وغيرهم.

فيلم Oppenheimer

Oppenheimer

قد يدخل فيلم Oppenheimer التاريخ ويحصد عدد قياسي من الجوائز، لينضم إلى فيلمي تيتانيك و The Lord of the Rings الذي فاز كلا منهما بـ 11 جائزة، وقد يتفوق عليهما.

من الأكيد أن بطل الفيلم كيليان مورفي سيحصل على جائزة الأوسكار الأولى في تاريخه كأفضل ممثل، فيما يضمن مخرجه كريستوفر نولان التفوق على زملائه في فئة أفضل مخرج.

فازت أفلام كريستوفر نولان السابقة بجوائز الأوسكار لكنه لم يحصد هذا الشرف حتى الآن، على الرغم من ترشيحه سابقا عام 2018.

أيضا روبرت داوني جونيور الذي تفوق في موسم الجوائز ونال جميع تكريمات أفضل ممثل مساعد، قد ينال فرصته هذا العام لإلقاء خطاب على مسرح الأوسكار، بعدما نال العديد من الترشيحات في وقت سابق دون جدوى.

المنافس الوحيد لفيلم Oppenheimer هو فيلم المخرج يورجوس لانتيموس Poor Things الذي حصد 11 ترشيحا، وتقوم ببطولته إيما ستون، والمتوقع أيضا أن تحصد جائزة أفضل ممثلة إلا في حالة تمكن الأمريكية الأصلية ليلي جلادستون من إقناع المصوتين أكثر منها عن دورها في فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the Flower Moon.

ورغم أن سكورسيزي هو أكثر مخرج ترشح لنيل جائزة الأوسكار على قيد الحياة حتى الآن، وبلغ الرقم 10 ترشيحات، إلا أنه لن يحصدها هذا العام لصالح كريستوفر نولان، ولكن فيلمه تمكن من حصد 10 تنويهات رغم الانتقادات الموجهة له.

نجوم على السجادة الحمراء

السجادة الحمراء

سيحضر حفل الأوسكار هذا العام العديد من نجوم هوليوود، ومن المؤكد أن يتسابق كل من مارجو روبي، إيميلي بلانت، إيما ستون، زيندايا، ريجينا كينج، وغيرهم على لقب أفضل إطلالة على السجادة الحمراء هذا العام.

ومن المتوقع أن يظهر الكلب ميسي بطل فيلم Anatomy of a Fall على السجادة الحمراء أيضا بعدما لعب دورا قويا في العمل الأكثر مدحا هذا العام.

سيغني عدد من النجوم على مسرح الأوسكار على رأسهم ريان رينولدز، بيلي إيليش، ومفاجآت أخرى لم يتم الكشف عنها.