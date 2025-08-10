قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

للمشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء .. ممثلو 70 دولة يصلون إلى مطار القاهرة

محمد شحتة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بدء وصول الوفود الدولية المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية، والذي تنطلق أعماله الثلاثاء المقبل تحت عنوان: «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى مدار اليوم، جرى استقبال عددٍ من كبار الشخصيات العامة وعلماء الدين ورجال الإفتاء، من بينهم سماحة الشيخ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسماحة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي تشاد، و سماحة الشيخ موسى سندايغايا مفتي رواندا.

ويُعقد المؤتمر هذا العام على مدار يومي 12 و13 أغسطس الجاري بمشاركة وفود من أكثر من سبعين دولة، ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الإفتائية على مستوى العالم، إذ يجمع كبار الشخصيات الرسمية والمفتين ورجال الدين من مختلف القارات لبحث سبل تطوير العمل الإفتائي، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الفكرية والدينية التي فرضها العصر الرقمي، كما يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وإرساء معايير موحدة للفتوى الرشيدة.

