مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا

يشارك الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، ممثلًا عن سويسرا، في المؤتمر الدولي العاشر لـ دار الإفتاء المصرية، والذي يعقد يومي 12 و13 أغسطس الجاري تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

ويقدم الشيخ مهاجري زيان، ورقته البحثية بعنوان: “صناعة المفتي الرشيد في أوروبا: مواجهة فوضى الفتوى والتأثيرات الإيديولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي”، متناولًا التحديات التي تواجه الإفتاء في أوروبا والحلول العملية لتعزيز الوسطية والاستقلالية الفكرية.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمصر قيادةً وشعبًا وإلى مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن مصر ستظل منارةً عالميةً للعلم والاعتدال، وجسرًا حضاريًا يجمع الشرق والغرب.

مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر دار الإفتاء الدولي

وكان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وجَّه الشكر إلى الرئيس السيسي، لرعاية المؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية، والذي تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأكد أن هذه الرعاية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم القضايا الدينية والفكرية التي تمس حاضر الأمة ومستقبلها، وتعزز مكانة مصر الريادية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم الحوار الإفتائي العالمي.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومَي 12 و13 أغسطس الجاري، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة، من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب نخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.

ويُعد المؤتمر منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية حول العالم، وبحث آليات تطوير صناعة الفتوى بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والمرجعيات العلمية الرصينة، بما يعزز من دَوره في تحقيق السلم المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.