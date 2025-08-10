قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟
الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل
الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
ديني

مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا

مفتي الجمهورية والشيخ مهاجري زيان
مفتي الجمهورية والشيخ مهاجري زيان
أحمد سعيد

يشارك الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، ممثلًا عن سويسرا، في المؤتمر الدولي العاشر لـ دار الإفتاء المصرية، والذي يعقد يومي 12 و13 أغسطس الجاري تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

ويقدم الشيخ مهاجري زيان، ورقته البحثية بعنوان: “صناعة المفتي الرشيد في أوروبا: مواجهة فوضى الفتوى والتأثيرات الإيديولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي”، متناولًا التحديات التي تواجه الإفتاء في أوروبا والحلول العملية لتعزيز الوسطية والاستقلالية الفكرية.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمصر قيادةً وشعبًا وإلى مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن مصر ستظل منارةً عالميةً للعلم والاعتدال، وجسرًا حضاريًا يجمع الشرق والغرب.

مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر دار الإفتاء الدولي

وكان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وجَّه الشكر إلى الرئيس السيسي، لرعاية المؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية، والذي تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأكد أن هذه الرعاية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم القضايا الدينية والفكرية التي تمس حاضر الأمة ومستقبلها، وتعزز مكانة مصر الريادية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم الحوار الإفتائي العالمي.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومَي 12 و13 أغسطس الجاري، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة، من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب نخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.

ويُعد المؤتمر منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية حول العالم، وبحث آليات تطوير صناعة الفتوى بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والمرجعيات العلمية الرصينة، بما يعزز من دَوره في تحقيق السلم المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

دار الإفتاء المؤتمر الدولي العاشر لـ دار الإفتاء الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف سويسرا صناعة المفتي صناعة المفتي الرشيد في أوروبا الإفتاء

