داعية إسلامية: نعيش حاليًا زمن الروبيضة.. وهناك 5 مراتب صدق

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الأثر المترتب على عدم تطبيق الصدق؛ كارثي، خاصة من داخل البيت، والممتد للعالم كله.

وأضافت، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة "صدى البلد": "تخيلوا مجتمع مش قادرة أصدق فيه الناس، أو أسمع خبر وما أقدرش أقول صح ولا خطأ".

وأكدت أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، قال في حديث شريف: "سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة".

ولفتت إلى أننا نعيش هذا الزمن؛ لأننا نرى الصادق وأهل العلم يكذبون، ومن ليس لهم في أي مجال بالحياة يُصدقوا، ويسلط عليهم الضوء، ويتحدثون في أي شيء بخلاف الأصل وفيهم من الجور والخداع والكذب.



5 مراتب للصدق



وأردفت أن هناك 5 مراتب للصدق، تحدث عنها ابن القيم في كتابه الماتع مدارك السالكين، موضحة أن الله أرشد النبي أن يكون مدخله صدقه ومخرجه صدق، وهناك لسان صدق، وفي مقعد صدق وقدم صدق.