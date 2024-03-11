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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قمر الدين من 50 لـ100 جنيه.. أسعار ياميش ومكسرات رمضان 2024

اسعار الياميش
اسعار الياميش

يعود أصل الياميش إلى التراث الشرقي والعربي القديم وهي حلوى تتميز بقوامها اللين ونكهتها الحلوة المميزة. تتكون الياميش الأساسية  من الزبيب  وقمر الدين والتين المجفف والقرصية وجوز الهند ، ويأتي الياميش بأشكال وأحجام مختلفة، حيث يُعدّ كل نوع منها شكلا وطعما مختلفا عن الآخر .

أما بالنسبة للمكسرات، فهي جزء لا يتجزأ من تجهيزات رمضان، حيث تُضاف إلى الياميش وتُقدم على الموائد الرمضانية ،وتشمل المكسرات الفستق، واللوز، والجوز، والبندق، والفول السوداني، والمكسرات المحمصة. تتميز المكسرات بقيمتها الغذائية العالية وفيتاميناتها والتي تساهم في تعزيز الصحة وتعويض الجسم عن الطاقة المفقودة خلال ساعات الصيام.

في استعدادات شهر رمضان، يتمّ إعداد الياميش والمكسرات بعناية فائقة ومهارة عالية. ولا شك أن تناولها يضفي جوًا من الدفء والترابط بين أفراد العائلة،إن هذه الأطعمة تعكس قيم السخاء والتضامن والألفة في شهر الصوم والقربان.


في البداية قالت ام فهد احد تجار الياميش بسوق الياميش في الساحل الياميش سعره مرتفع هذا العام لكن كده كده الناس بتشتري اللي كان بيشتري كيلو بيشتري نص بيشتري ربع كده لان دي شهر في السنة،يعني عادة ربنا ما يقطعلنا عادة الزبيب الايراني عامل من 120جنيه الي 220جنيه المشمشية تبدّا من 320 جنيه وتصل الي 420جنيه احجام ودرجات قمر الدين السوري بيبدأ من 50 جنيه لي 100جنيه . جوز الهند من 120الي 200جنيه .

واضاف محمد عادل تاجر ياميش بسوق الساحل بشبرا مصر الياميش ارتفع  عن السنة اللي فاتت بكتير بس برضو مش أسعاره مقارنة بالعام الماضي  جامد ارتفع بنسبة 80%،الزبيب الإيراني ب 220 جنيه  والمصري ثلاث انواع يبدًا من 120جنيه ويصل الي 180جنيه وهو نوعين صغيرة وكبيرة ، والتين ب 350 جنيه .

قمر الدين من 50جنيه ويصل الي 100جنيه سوري ما فيش مصري،  المكسرات الحصى زاي البندق وعين الجمل ب 240جنيه  اما  اللوز ب520 جنيه،البندق ب620 جنيه . اغلى عن السنة اللي فاتت.
الكاجو ب 750جنيه اما الفسدق 650جنيه  من 30جنيه ل 60جنيه.

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