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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لما نطل بنلغي الكل.. زينة تثير الجدل على الإنستجرام

صدى البلد

نشرت الممثلة زينة على موقعها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو برفقة الفنان أحمد السقا، من مسلسل العتاولة الذي يتم عرضه خلال رمضان 2024.

علقت زينة قائلة: لما نطل بنلغي الكل، العتاولة في رمضان.

يعرض العتاولة" على "MBC مصر" و"شاهد"، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

حققت أغنية مسلسل العتاولة 1.5 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر صفحات قناة MBC مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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