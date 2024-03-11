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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يهنئ جماهير النادي الأهلي بشهر رمضان المبارك

صدى البلد

وجه مدرب النادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، تهنئه قلبية لجميع المؤمنين وجماهير القلعة الحمراء بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك متمنياً لهم ايام مفعمة بالتأمل والصلاة.

ونشر كولر صورة معلقاً عليها: بمناسبة شهر رمضان أتمنى لجميع المؤمنين وجماهير الأهلي أياماً مباركة هانئة مفعمة بالصيام والتأمل والصلاة. أتمنى أن يأتي شهر التطهير الروحي والتقارب و الترابط بكل الخير لكم جميعاً. رمضان كريم.

ومن ناحية أخرى، استقر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة البنك الأهلى بالدوري، ضمن خطة سياسة التدوير التى يتبعها المدرب السويسري لإراحة العناصر المجهدة فى ظل توالى المشاركات المحلية والأفريقية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

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