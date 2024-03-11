أوسكار 2024.. The Zone of Interest يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

حصد الفيلم الواعد The Zone of Interest جائزة الأوسكار كأفضل عمل ناطق بلغة أجنبية، بعدما نافس ممثلا عن المملكة المتحدة.

فيلم The Zone of Interest تدور أحداثه حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز الذي ارتكب داخله الألمان جرائم عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد الأعمال المرشحة بقوة للحصول على السعفة الذهبية هذا العام.

فاز فيلم The Zone of Interest للمخرج الإنجليزي جوناثان جليزر، من قبل بجائزة لجنة النقاد الدولية “الفيبريسي”، في النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحرص جيمي كيميل على إضفاء لمسة من البهجة والسخرية في فقرته الافتتاحية وسخر من طول مدة أفلام هذا الموسم خاصة Killers of the Flower Moon.

وقدم جيمي كيميل تحية لصناع الأفلام المرشحة خاصة فيلم باربي ومخرجته التي أعادت إحياء قصة أشهر عروسة في تاريخ الألعاب.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.