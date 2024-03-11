أشرف عبدالباقي يسأل متابعيه: هتتسحروا إيه

نشر الفنان اشرف عبدالباقي فيديو جرافيك على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام يهنئ به جمهوره بشهر رمضان المبارك.

وسأل الفنان عبدالباقي جمهوره قائلاً: انا هتسحر فول وبيض وزبادي، انتو هتتسحروا اي؟

واضاف بمداعبة: ملحوظة وعسل على زبادي

ملحوظة اخرى، وحتة جبنة بيضة

يذكر أن الفنان اشرف شارك في بطولة مسلسل "جولة أخيرة"، بطولة كل من: أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفي الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.