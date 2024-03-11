سالي عبد السلام تثير الجدل: المفروض أفطر عند أهلي أول يوم رمضان

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها تهنئ فيه جمهورها بقدوم شهر رمضان المبارك متمنيه لهم الخير والهنا والسعادة.

طرحت سالي سؤالاً لجمهورها قائله: المفروض اول يوم رمضان أفطر عند أهلي مع زوجي، ولا افكر عند حمايا وحماتي مع زوجي؟

منتظره رد الأغلبية.

تتميز سالى عبد السلام بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا