عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أوسكار 2024.. فيلم هند صبري يخسر جائزة أفضل وثائقي لصالح عمل أوكراني

هند صبري وكوثر بن
هند صبري وكوثر بن هنية

وخسر فيلم هند صبري “بنات ألفة” جائزة أوسكار أفضل عمل وثائقي لصالح الفيلم الأوكراني  Days in Mariupol 20. 

 

يعتبر الفيلم أول عمل أوكراني يحصد جائزة الأوسكار، وعبر مخرجه عن أسفه لما تمر به بلاده، وتمنى أن الحرب لم تقم من البداية. 

 

وتألقت النجمة هند صبري في إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الاوسكار والذي نافس فيه فيلم بنات ألفة  الذي تلعب هند بطولته ويتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي.


 

كان الفيلم قد فاز من قبل بجائزة سيزار الفرنسية العالمية التي تعتبر الاوسكار الفرنسي وواحدة من أهم الجوائز السينمائية في العالم.

 

وكان الفيلم قد حقق  إنجازا عالميا بترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي وهي القائمة التي تضم اربعة أفلام أخرى معه.

 


الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من  إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.
وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

 


وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

 

هند صبري الأوسكار أفضل فيلم وثائقي السجادة الحمراء النجمة هند صبري أوسكار 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان.. جمع أكبر قدر من الحسنات

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

موضوعات متعلقة

أوسكار 2024.. بعلامة النصر روبرت داوني جونيور يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد

أوسكار 2024.. The Zone of Interest يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

جون سينا عاريا بالكامل على مسرح الأوسكار.. اعرف السبب

أوسكار 2024.. بكاء دافين جوي راندولف بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

جيمي كيميل يرحب بالكلب ميسي ويسخر من طول مدة الأفلام بحفل الأوسكار

مظاهرات خارج حفل الأوسكار وتضامن بالداخل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

ترشيحاتنا

بايدن يوجه رسالة إلى مسلمي الولايات المتحدة والعالم وغزة بمناسبة شهر رمضان

بيان عاجل من الدنمارك بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

السعر الرسمي لأصغر سيارة "أوتوماتيك" تقدمها ستروين في مصر

3 ساعات في شهر رمضان احذر أن يفوتك أجرها.. اغتنمها بهذا الدعاء

كهربا يحتفل بحلول شهر رمضان على طريقته الخاصة.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ