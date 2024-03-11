أوسكار 2024.. فيلم هند صبري يخسر جائزة أفضل وثائقي لصالح عمل أوكراني

وخسر فيلم هند صبري “بنات ألفة” جائزة أوسكار أفضل عمل وثائقي لصالح الفيلم الأوكراني Days in Mariupol 20.

يعتبر الفيلم أول عمل أوكراني يحصد جائزة الأوسكار، وعبر مخرجه عن أسفه لما تمر به بلاده، وتمنى أن الحرب لم تقم من البداية.

وتألقت النجمة هند صبري في إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الاوسكار والذي نافس فيه فيلم بنات ألفة الذي تلعب هند بطولته ويتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي.





كان الفيلم قد فاز من قبل بجائزة سيزار الفرنسية العالمية التي تعتبر الاوسكار الفرنسي وواحدة من أهم الجوائز السينمائية في العالم.

وكان الفيلم قد حقق إنجازا عالميا بترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي وهي القائمة التي تضم اربعة أفلام أخرى معه.



الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.

وتم تصويره في تونس العام الماضي.



وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.