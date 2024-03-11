مصطفى بكري يعزي وزير الصحة في وفاة والده

نشر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر، تغريدة له يعزي فيها وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في وفاة والده.

وكتب بكري: أتقدم بالعزاء إلي د خالد عبدالغفار وزير الصحة في وفاة والده ، لواء أركان حرب عاطف عبدالغفار أحد قادة قواتنا المسلحه العظام . البقاء لله والصبر والسلوان للأسرة الكريمة.

والجدير بالذكر أن بكري أشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا زال صامدا، ضد حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى الحرب الغاشمة مستمرة ضد الفلسطينيين مع قدوم شهر رمضان الكريم.