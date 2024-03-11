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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة عيد ميلادها.. رانيا محمود ياسين تشكر متابعيها وتهنئهم بشهر رمضان المبارك

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا ياسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ألبوم صور لها وهي تحتفل بقدوم شهر رمضان الكريم.

ووجهت رانيا شكر وتهنئة قلبية لجمهورها قائلة: رمضان كريم كل سنه وانتم طيبين وشكرا لكل الناس الي قالتلي النهارده كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادي بشكركم جدا سنه سعيده علينا بحلول شهر رمضان الكريم.

وشاركت رانيا محمود ياسين في بطولة عدة مسلسلات منها "نصيبي وقسمتك" و"أم الصابرين" و"العصيان" و"رياح الشوق" كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها "قشر البندق" و"فوبيا".

وخاضت رانيا محمود ياسين تجربة التقديم التلفزيوني أكثر من مرة، واختارت تقديم برامج توك شو وليست فنية.

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