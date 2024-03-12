عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشدد وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات تواجه المتهمين بحيازة الاستروكس في القطامية

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وأمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم مخدر الاستروكس.

عقوبة حيازة المواد المخدرة 

أقر قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لكل من أحرز أو اشترى أو وزع مخدرات بقصد الاتجار فيها أو التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه. 

وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة القطامية الاستروكس المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان.. ردده يستجاب لك

هل بلع بقايا الطعام دون إدراك يبطل الصوم؟.. أمين الفتوى يجيب

اختلاس بالملايين.. ننشر أقوال مالك شركة العبد للأجهزة الكهربائية

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أذان المغرب في اليوم الثاني من رمضان 2024.. اعرف مواعيد إفطارك وأقاربك بالمحافظات

أخبار التوك التوك| فرنسا تعرضت لهجمات إلكترونية غير مسبوقة.. ومحمد سامي يكشف أسرارا عن نعمة الأفوكاتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ