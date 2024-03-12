المشدد وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات تواجه المتهمين بحيازة الاستروكس في القطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش - مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة) لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وأمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم مخدر الاستروكس.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

أقر قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لكل من أحرز أو اشترى أو وزع مخدرات بقصد الاتجار فيها أو التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.

وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.