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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق باب التقديم للوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية اليوم

الوظائف الشاغرة بوزارة
الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية

يغلق اليوم، الاثنين باب التقديم للوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية، حيث حددت الوزارة  انتهاء  التقديم في الوظائف الشاغرة بها اليوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري والتي تم فتح باب التقديم فيها يوم الأحد الموافق 11 / 2 /2024 .


التقديم لوظائف التنمية المحلية الشاغرة 

يتم التقديم علي وظائف وزارة التنمية المحلية الشاغرة الكترونيا من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg، حيث يتم استيفاء الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على مواقع التقديم للوظائف الشاغرة.

و يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.

 

وأكدت الوزارة أنه  لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد .

وحذرت وزارة التنمية المحلية،  انه لا يتم التعامل نهائياً مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالاعلان  وهو 01101632227.

 

وكانت أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 17 وظيفة  قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح،

اولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :

المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن

و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
 

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