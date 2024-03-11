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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأولى من نوعها | خطوط إنتاج جديدة فى الصباغة والنسيج بشركة مصرية

صدى البلد

قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدعم شركة كازارين من خلال شركة إنماء للتمويل التي قامت بتقديم تمويلين بقيمة 10 ملايين جنيه و1.275 مليون دولار للتوسع فى صناعة المنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة لبراندات عالمية وتصديرها إلى 40 دولة.
 

ساعدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، شركة كازارين للمنسوجات بجمهورية مصر العربية فى تصنيع الملابس الجاهزة لماركات عالمية والمنسوجات المنزلية وتصديرها إلى نحو 40 دولة فى قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وافريقيا واسيا، وذلك من خلال تقديم شركة إنماء للتمويل، والتى تمتلك فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 47% من اسهمها تمويلين لشركة كازارين للمنسوجات عام 2017 الأول بقيمة 10 مليون جنيه والثانى بقيمة 1.275 مليون دولار للتوسع فى صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات المنزلية.


ونشرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، على صفحتها على موقع يوتيوب فيديو بشأن قصة نجاح مجموعة كازارين للمنسوجات والتى استطاعت تحقيق قصة نجاح كبيرة فى السوق العالمى وتصدير نحو 90 % من منتجاتها ومبيعاتها خارج مصر.


وتعليقا على نجاح مجموعة كازارين للمنسوجات فى السوق المصري والعالمي، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:"إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تفخر بما حققته شركة كازارين للمنسوجات من نجاح فى السوق المصرى والعالمى"، مشيرا إلى أن مصر دائما تتميز وتبدع فى صناعة الغزل والنسيج منذ القدم لذلك فمن الطبيعى أن نرى ماركات وبراندات عالمية تختار مصانع مصرية مثل مصانع شركة كازارين للمنسوجات لصناعة منتجاتها من الملابس الجاهزة وبيعها فى الأسواق العالمية.


وأكد أن المؤسسة تضع فى أولوياتها عند تمويل شركات القطاع الخاص هو أن يكون هدفه الأول تصدير منتجاته إلى الخارج وليس فقط تحقيق نجاح على المستوى المحلى.


وقال طارق الفيومى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة إنماء للتمويل:" بدأنا العمل مع شركة كازارين عام 2017 والتى تعمل فى مجال الغزل والنسيج ذلك الصناعة الشهيرة فى مصر، وكان لنا دور فى أننا نساهم فى إدخال خطوط إنتاج جديدة لهم تعد الأولى فى مصر فى مجال الصباغة والنسيج، مما ساهم فى تحقيق طفرة كبيرة للشركة، والتى تصدر منتجاتها للخارج، وأصبح لديها حاليا 7 مصانع منهم مشروع كثيفة العمالة ويعمل بها حاليا 2500 عامل"، مشيرا إلى أن شركة إنماء للتمويل تدرس حاليا مع مجموعة كازارين للمنسوجات تمويل عمليات التصدير لهم من خلال البرنامج الجديد للشركة
وقال أسامة عبود، رئيس مجلس إدارة شركة كازارين للمنسوجات:"علاقتنا مع شركة إنماء للتمويل تعود إلى 2017 حيث كان لدينا مشروعين مع الشركة، الأول هو استيراد وتركيب مصبغة متخصصة لصباغة قماش البلويستر الذى يستخدم فى صناعة الملابس الجاهزة والتصدير ويعد أول مشروع فى مصر يستورد الآلات صينية من هذا النوع، والتى ساهمت فى زيادة طاقة الصباغة بنسبة 50% واستطاعنا تصدير قماش البوليستر للاسواق الأمريكية والأوروبية، أما المشروع الثانى فهو يعتبر الأول من نوعه فى مصر وهو تركيب واستيراد مصنع متكامل لصناعة الفوط ولتصديرها للفنادق فى الشرق الأوسط والخليج"
وأضاف:"المشروعان ساهما فى زيادة مبيعات الشركة حوالى 18% فى عام 2018 وزيادة المبيعات فى عام 2019 بنحو 20%، وخلق 500 فرصة عمل جديدة، كما حاليا تقوم الشركة بتصدير 90% من مبيعاتها لخارج مصر، وتخصص 10% للسوق المحلى"، مشيرا إلى أنهم يقومون بتصدير الملابس الجاهزة إلى 10 دول منهم امريكا وكندا وعدد من الدول الأوروبية وبالنسبة لصناعة المنسوجات المنزلية مثل الفوط والملايات يتم تصديرها إلى نحو 30 دول عربية فى الخليج وشمال أفريقيا.
الجدير بالذكر، أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقوم بعرض قصص نجاح بعض الشركات التى ساهمت شركة إنماء للتمويل فى تمويلها خلال السنوات الماضية بدعم من المؤسسة، وساهم ذلك فى تحقيق هذه الشركات زيادة فى المبيعات وخلق المزيد من فرص العمل وتصدير منتجاتها إلى خارج جمهورية مصر العربية، كما تتطلع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وفتح شراكات وبرامج جديدة تساهم فى تنمية ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من قصص النجاح.
 

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الماركات العالمية المهندس هانى سالم سنبل الملابس الجاهزة المنسوجات أوروبا وأمريكا أمريكا الشمالية براندات

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