وزارة العمل تسلم معدات خياطة لسيدات معيلات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة

قال وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الإثنين،أن المرأة المصرية ،محل تقدير وإحترام القيادة السياسية ،وأن مشاركتها في التنمية ،وبناء "الجمهورية الجديدة"،مسألة لا شك فيها ،ودورها في مُساندة الدولة، على مواجهة كافة التحديات، يُسجله التاريخ بحروف من نور ..وأضاف "الوزير" أن تمكين المرأة إقتصاديًا ،وتنمية مهاراتها على إحتياجات سوق العمل ،يأتي على رأس أولويات وزارة العمل ..جاء حديث الوزير،اليوم،بديوان عام الوزارة ،خلال تسليمه شهادات تقدير وجوائز لـ 25 مُتدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية،في إطار مشروع تُنفذه "وحدة المساواة بين الجنسين" بوزارة العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية "كويكا "، و الوكالة السويدية "سيدا"،والذي يستهدف تدريب 300 سيدة في 3 محافظات هي:الأسكندرية ،وبني سويف ،والقاهرة..يُشار هنا إلى تخريج دُفعتين من "المشروع" بمُحافظتي الأسكندرية، وبني سويف ، واليوم الإثنين يشهد مقر "الوزارة" ،تكريم 25 مُتدربة من بين 100 مُتدربة تلقوا التدريب بمركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة،على مهن:الخياطة ، وصناعة الجلود ، وصناعة الاكسسوارات،والفندقة ،وتصفيف الشعر والتجميل،حصلوا على شُنط مُعدات ووظائف تُساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..

اللقاء حضرته، كرستين عرب المدير القُطري لهيئة الأمم المتحدة بمصر، و إنجي أمين مُحلل برامج التمكين الإقتصادي للمرأة،ومها راتب مسئول اتصال بالهيئة ،وجنوينج يونج كيم مدير الهيئة الكورية للتعاون الدولي والتنمية،وميار طارق مدير برامج بالهيئة، ونشوى صلاح أيوب المدير التنفيذي لشركة قدرة، ود.إيمان النشرتي استشاري التدريب، وسارة علي مسئول برامج ،وأدهم محمود خاطر مسئول ميداني، وعبد الحميد محمد مسئول مشتريات بـ"قدرة"،ومي محمود مدير مركز الأعمال بالمجلس القومي للمرأة .. وأكدوا جميعُا حرصهم على التوسع في العمل مع وزارة العمل في مجال تمكين المرأة خاصة وأن 60% من الخريحات من المُعيلات،ومسؤولات على الإنفاق على أُسرهم ،وهو ما يؤكد على أهمية الإستمرار في "التعاون "،والتطلع للوصول بعدد المتدربات إلى 3000،بحسب طموحات وزير العمل،من هذا "المشروع " ،الذي لا يكتفي بالتدريب فقط ،بل مساعدة المُتدربات على إقامة مشروعات صغيرة ،أو التأهيل للعمل في مجالات تخصصهن..

واستمع الوزير لعرض حول تنفيذ المشروع ومخرجاته ،و لعدد من المتدربات حول تجربتهن خلال التدريب ومدى استفادتهن منه ،ليساعدهن في تأهيلهن لسوق العمل وأيضا في إقامة مشروعات صغيرة لهن توفر لهن حياة كريمة،ومن بينهن رشا فوزي ،خريجة برنامج مكياج وتصفيق شعر ،وهناء أحمد خريجة برنامج صناعة جلود ،ورشا محمد ،خريجة برنامج صناعة جلود ،وهدنة المصري،خريجة برنامج إكسسوار ،وإسراء مجدي ،خريجة برنامج خياطة ،وشادية فرج ،خريجة برنامج فندقة "طهي" ..وخلال الإحتفالية ،أعربت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة..وأكدت على امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة للشراكة القوية مع وزارة العمل ،والمجلس القومي للمرأة، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا"،والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في سوق العمل..وفي ختام كلمتها، هنأت السيدة عرب، شركة "قدرة" على المُشاركة في تقديم هذا التدريب الناجح..وتحدثت جنوينج يونج كيم مدير الهيئة الكورية للتعاون الدولي والتنمية في مصر،مُعربة عن سعادتها بالتواجد بالاحتفالية لتخريج المُتدربات ،وأثنت على جهود الوزير" شحاتة " لما يُقدمه من دعم للسيدات ،وحرص الوزارة على تأهيلهن لسوق العمل ، مُقدمة الشُكر لكافة الشركاء بالمشروع ، كما أعربت عن تطلعها لتقديم المزيد من الدعم لإستكمال تنمية مهارات الفتيات.. ووجهت مي محمود مدير مركز الأعمال بالمجلس القومي للمرأة، ،الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة لما تلعبه الوزرة من دورٍ هام في تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وقالت :"لعل النماذج الناجحة من الفتيات اليوم خير دليل على ذلك"،مشيرةً إلى أن "المجلس" يتطلع لمنح فرص تسويق للمنتجات من خلال الجهات التي تتعاون مع المجلس مؤكدةً أنه بالفعل هناك فتيات قُمنّ بالتسويق لمنتجاتهن في المتحف المصري نظرا لجودة منتجاتهم ، ومضيفةً أن "المجلس" يتابع مع الشركاء تسويق منتجات الخريجين ،عن طريق قاعدة بياناتهم.

وبحسب بيان صحفي ضَمتّ قائمة المُتدربات المتفوقات ،الـ25 ،الحاصلات جوائز وشهادت تقدير اليوم ،هُنّ :رشا فوزى، و دنيا سيد يوسف، و منى محمد فؤاد، و نورا فتحى، و ياسمين محمود السيسي، و أمل الضمرى فرج، و فريال محمد مسلم، و شروق احمد سيد، و هناء احمد، و ولاء أحمد محمد، و رحاب احمد محمد، و ندي ناصر علي، و صفا إبراهيم احمد، و رشا محمد، و أم محمد عابدين، و مي زكريا السيد، و منى جعفر الدولتلى، و هودنا المصرى، و أمانى جمعه محمود، و منال محمد محمود، و إسراء مجدى عبد الفتاح، و قمر فهمي عبد الرشيد، و نورا زينهم مصطفى، و شادية فرج فراج، و صفاء حسن محمد..

وكان "الوزير" قد تحدث في بداية الفعالية عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بمواصلة تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022..وقال أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل ، من خلال الجهود التي تقوم بها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، على المستوى المركزي والوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل ، حيث تسعى الي تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص،هذا بالإضافة الي سد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل،وكذلك تنمية مهارات المرأة للالتحاق بسوق العمل..