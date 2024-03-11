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برلمان

برلمانية: قرار وزير التعليم يعبر عن رغبته في تحقيق الالتزام والحوكمة للحضور والغياب

ليلى أبوإسماعيل،عضو
ليلى أبوإسماعيل،عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

قالت النائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن قرار وزير التعليم بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان واتخاذ إجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين مهم جدا.

وأشارت أبو إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عودة الطلاب للمدارس هو أمر أساسى فى التعليم فى ظل انتشار الدروس الخصوصية بين الطلاب ، مؤكدة أن قرار وزير التعليم يعبر عن رغبة الوزارة فى تحقيق الالتزام والحوكمة للحضور والغياب للطلاب.

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بضرورة تغيير منظومة التعليم، خاصة فى ظل ضخ  مليارات فى التعليم وتقليل المدرسين، متسائلة أين الطلبة فى المدارس، خاصة وأهم الأساس.

وأوضحت أنه لا توجد علمية تعليمية بدون طلاب ومدرسة ومدرسين ، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتلقى الطالب تعليمه من على الإنترنت أو من خلال منصة إلكترونية.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية طوال شهر رمضان.

حيث أكدت التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، على ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

انتظام الدراسة في رمضان

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته التي تلقتها المدارس بشكل رسمي، على ضرورة انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس طوال شهر رمضان دون أعذار.

وكانت قد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية .

حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.

وزير التعليم الغياب المدارس رمضان الطلاب المتغيبين

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