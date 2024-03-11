وزير الرياضة: الدورة الأفريقية للألعاب بغانا خير إعداد لأولمبياد باريس 2024

واصلت البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي، تحقيق الميداليات بأنواعها.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول حتى الآن على 66 ميدالية متنوعة، بواقع 36 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 16 ميداليات برونزية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ان الدولة المصرية تقف وتساند جميع المنتخبات المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الحالية التى تستضيفها غانا ، مشيرا إلى ان الدورة الحالية تعتبر خير اعداد لابطال منتخباتنا القومية فى مختلف الالعاب استعدادا للمشاركة في اولمبياد باريس 2024.