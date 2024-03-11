لقطة الوداع.. أسرار حديث يورجن كلوب مع جوارديولا في المباراة الأخيرة بينهما

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بالأمس الرقصة الأخيرة بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق للسيتي، والألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، في الدوري الإنجليزي، بعد إعلان الأخير رحيله عن تدريب فريقه مع نهاية الموسم الجاري.

تحدث يورجن كلوب في تصريحات خاصة لموقع ناديه الرسمي عن الحوار الذي دار بينه وبين بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد نهاية المباراة.

وأكد كلوب أن الحديث كان شخصيًا، ولكنه أكد أيضًا على الاحترام المتبادل بينهما، مشيرا إلى أنهما قد يحافظان على صداقتهما في المستقبل.

وأضاف كلوب أنه إذا التقى بجوارديولا مستقبلًا، فسيجريان محادثات رائعة حول مباريات كرة القدم المثيرة والأحداث غير المتوقعة التي شهدوها خلال تلك الفترة في الدوري الإنجليزي.

وعن التنافس الدائم في الدوري الإنجليزي، والصراع الثلاثي الحالي، أكد كلوب أنه لم يشارك في سباق على اللقب مع ثلاثة فرق من قبل، مشيرًا إلى أن التنافس في ألمانيا كان عادة مع بايرن ميونخ وأحيانًا مع فريق آخر، ولكنه لا يتذكر مرة ثالثة تشارك فيها ثلاثة فرق في صراع على اللقب.