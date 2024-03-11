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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد


تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، بعد موجة من الارتفاعات غير المسبوقة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بتباطؤ سوق العمل، وتصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية غدًا الثلاثاء.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،  إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 2176 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 14.4 % وبقيمة 400 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3170 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 4.7 %، وبقيمة 97 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2080 دولارًا، ولامست مستوى 2195 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا.
ولفت، إمبابي، إلى أن الأسواق المحلية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك، متوقعًا انتعاش حركة المبيعات مع منتصف الشهر الكريم، وموسم احتفالات عيد الأم، بجانب الاستعداد لحفلات الزفاف والخطوبة خلال فترة الأعياد.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق غدًا الثلاثاء صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر فبراير ، للحصول على دلالات واضحة حول قرار الفيدرالي الأمريكي ببدء خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكانت الأوقية قد لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة 8 مارس الجاري، حيث سجلت 2195 دولارًا، ما يظهر تزايد الإقبال على الذهب، وقوته وقت الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

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