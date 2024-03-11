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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

باستخدام جهاز أشعة متقدم.. إجراء قسطرة علاجية شريانية لمريضة بمستشفى سوهاج الجامعي

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تفعيل دور الأشعة التداخلية وقسطرة الشرايين لعلاج مرضي الطوارئ والنزيف بالمستشفيات الجامعية، وذلك لخدمة أهالينا من مواطني سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور مجدي أمين عميد كلية الطب البشري أنه تم عمل قسطرة علاجية شريانية لمريضة تبلغ من العمر ٤٥ عاما تعاني من نزيف شديد من الكلي نتيجة وجود تمدد شرياني نازف بورم دموي حميد بالكلى، ما أدى الى انخفاض حاد بنسبة الهيموجلوبين، حيث تم علاجها بواسطة وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة سوهاج، الأمر الذى أدى إلى توقف النزيف وتحسن الحالة الصحية للمريضة.

 

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن مثل هذه الحالات تعد من الطوارئ الطبية الخطيرة التي تستوجب عمل قسطرة شريانية عاجلة لغلق الشرايين النازفة مع الحفاظ علي نسيج الكلى وتجنب الاستئصال الجراحي للكلى، اذا ما استمر النزيف وتدهورت الحالة الصحية للمريضة.

وأشار الدكتور محمد زاكى رئيس قسم الأشعة، إلى أن وحدة الأشعة التداخلية بالقسم تم تزويدها بدعم من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعه بجهاز أشعه محوري متقدم لاجراء مثل هذه الحالات، وأن هذا النجاح هو نتيجة لتعاون أقسام المستشفي مع وحدة الأشعه التداخليه لتقديم خدمه مميزه للمرضي، حيث أن  الوحده تمتلك من الكوادر الطبية ذوي الخبرات التي تؤهلها للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة باحترافيه ومهارة فائقه.

واجري القسطرة العلاجية كلاً من الدكتور ممتاز ثابت والدكتور محمد عزالدين عبدالشافي مدرسي وإستشاري الأشعة التداخلية، وعاونهم كل من الدكتور وليد عربي استشاري الأشعة التداخلية بالقسم، والدكتور أحمد السمان، والدكتور عبدالرحمن فوده، والدكتور مصطفي أبو المكارم المدرسين المساعدين بقسم الأشعة.

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