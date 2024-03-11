محافظ سوهاج يوجه بمتابعة جميع المعارض وتشكيل لجان للتأكد من جودة السلع

وجه محافظ سوهاج طارق الفقى بضرورة المتابعة المستمرة لجميع معارض السلع، وتشكيل لجان للمرور على المعارض والتأكد من جودة السلع المعروضة، مشيراً إلى خطة المحافظة للتوسع في إقامة أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، وشوادر بيع المواد الغذائية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم "الاثنين" معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أخميم، وافتتاح معرض آخر بمدينة جهينة، لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% على السلع المعروضة.



وأكد محافظ سوهاج، على افتتاح أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فى سياق متصل، شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين في محافظة سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات تفتيشية على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، استهدفت ضبط السلع الغذائية الفاسدة والعمل على ضبط الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن الحملات على مدار 3 أيام أسفرت عن تحرير 229 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق، وتنوعت مخالفات المخابز ما بين "خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم انتظام سجلات حركة الدقيق - عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز - عدم حمل شهادة صحية".

وفي مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات ما بين "عدم الإعلان عن أسعار - حيازة سلع مجهولة المصدر - سلع منتهية الصلاحية - وحيازة لحوم فاسدة - وغش تجارى - وبيع بأعلى من السعر المحدد"، كما تم التحفظ على 110 كيلو جرام لحوم و228 كيلو جرام فراخ منتهية الصلاحية.

ولفت إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة بهذه المخالفات، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف.