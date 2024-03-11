عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بمتابعة جميع المعارض وتشكيل لجان للتأكد من جودة السلع

صدى البلد

وجه محافظ سوهاج طارق الفقى بضرورة المتابعة المستمرة لجميع معارض السلع، وتشكيل لجان للمرور على المعارض والتأكد من جودة السلع المعروضة، مشيراً إلى خطة المحافظة للتوسع في إقامة أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، وشوادر بيع المواد الغذائية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم "الاثنين" معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أخميم، وافتتاح معرض آخر بمدينة جهينة، لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل من 20 إلى 30% على السلع المعروضة.


وأكد محافظ سوهاج، على افتتاح أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فى سياق متصل، شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين في محافظة سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات تفتيشية على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، استهدفت ضبط السلع الغذائية الفاسدة والعمل على ضبط الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن الحملات على مدار 3 أيام أسفرت عن تحرير 229 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق، وتنوعت مخالفات المخابز ما بين "خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم انتظام سجلات حركة الدقيق - عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز - عدم حمل شهادة صحية".

 وفي مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات ما بين "عدم الإعلان عن أسعار - حيازة سلع مجهولة المصدر - سلع منتهية الصلاحية - وحيازة لحوم فاسدة - وغش تجارى - وبيع بأعلى من السعر المحدد"، كما تم التحفظ على 110 كيلو جرام لحوم و228 كيلو جرام فراخ منتهية الصلاحية.

ولفت إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة بهذه المخالفات، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

اغتنم.. صلاة من يؤديها في رمضان يغفر الله كل ذنوبه التي يفعلها في المستقبل

كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"

جريمة قبل الإفطار.. لعنة الميراث تخطف روح سيدة بسلاح شقيقها

في 2 رمضان 2024 .. إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس الغد

يوضع في ميزان المسلم.. فضل قراءة القرآن خلال شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ