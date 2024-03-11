عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منذر رياحنة سائق تاكسي في الدوار العاشر

منذر رياحنة
منذر رياحنة

يطل الفنان منذر رياحنة هذا العام على جمهوره في دراما رمضان من خلال أضخم إنتاج أردني في مسلسل "الدوار العاشر" الذي يقدم فيه رياحنة شخصية سائق سيارة أجرة تدخله الأحداث والصدف التي يمر بها في قضايا معقدة جداً، فيجد نفسه بين كومة من الجرائم مطارداً من افراد عصابات خطيرة.


وقال منذر رياحنة، في بيان صحفي إنه مصر على تقديم الدراما الأردنية واثراء الأعمال الفنية في وطنه، مؤكداً أن "الدوار العاشر" يشكل نقلة نوعية سواء من حيث النص والإخراج والرؤية البصرية وتجتمع فيها كل العناصر الكافية لنجاح أي عمل.

وأكد منذر رياحنة أنه دائماً ما يمنح الأولوية للأعمال الأردنية، ايماناً منه بأهمية تقديم المسلسلات الأردنية للشعوب العربية، وضرورة استعادة الممثل الأردني لمكانته عربياً وانه طالما بحث عن أعمال درامية وسينمائية تلبي الطموح ليكون حاضراً بها.

من جهتها بينت بطلة المسلسل مارغو حداد أنها فور ان عرض عليها مسلسل "الدوار العاشر" شعرت بأن الوقت قد حان فعلاً لتطل على جمهورها من جديد خاصةً انه يجمعها بنجم بحجم الرياحنة مع وجود مخرج مبدع ونص متين موضحةً انها تقدم في المسلسل شخصية جديدة بكل تفاصيلها، ولم يسبق لها ان قدمت شيئاً مشابهاً لها في جميع اعمالها السابقة.

وينتظر ان يحظى العمل الذي يقدم الرياحنة بطولته رفقة نخبة من اهم الممثلين الأردنيين بمتابعة واسعة، على مستوى الوطن العربي خاصةً أنه حظي باهتمام واسع وتم تصويره بأعلى التقنيات.

 

الدوار العاشر

ويعد "الدوار العاشر" العمل الأول الذي تظهر به الممثلة الأردنية مارغو حداد المبتعدة عن التمثيل منذ العام 2017 عندما ظهرت ببطولة مسلسل "شوق" رفقة الفنان الراحل ياسر المصري.

والعمل تأليف محمد بطوش، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج التلفزيون الأردني.

منذر رياحنة الفنان منذر رياحنة الدوار العاشر مسلسل الدوار العاشر أعمال منذر رياحنة أخبار منذر رياحنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

الأقوى بالعالم.. شيخ الأزهر: على أهل غزة الإلتزام بهذا السلاح لنصرة قضيتهم

كيف تعمل وتحصد الحسنات؟ داعية يوضح في ضوء حديث مهاجر أم قيس

أزهري: الصلوات تطهر المسلم من الذنوب كما يطهر الماء الجسد

رد محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.. ماذا فعل؟

غارات جوية أمريكية وبريطانية على ميليشيات الحوثي في اليمن

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ