منذر رياحنة سائق تاكسي في الدوار العاشر

يطل الفنان منذر رياحنة هذا العام على جمهوره في دراما رمضان من خلال أضخم إنتاج أردني في مسلسل "الدوار العاشر" الذي يقدم فيه رياحنة شخصية سائق سيارة أجرة تدخله الأحداث والصدف التي يمر بها في قضايا معقدة جداً، فيجد نفسه بين كومة من الجرائم مطارداً من افراد عصابات خطيرة.



وقال منذر رياحنة، في بيان صحفي إنه مصر على تقديم الدراما الأردنية واثراء الأعمال الفنية في وطنه، مؤكداً أن "الدوار العاشر" يشكل نقلة نوعية سواء من حيث النص والإخراج والرؤية البصرية وتجتمع فيها كل العناصر الكافية لنجاح أي عمل.

وأكد منذر رياحنة أنه دائماً ما يمنح الأولوية للأعمال الأردنية، ايماناً منه بأهمية تقديم المسلسلات الأردنية للشعوب العربية، وضرورة استعادة الممثل الأردني لمكانته عربياً وانه طالما بحث عن أعمال درامية وسينمائية تلبي الطموح ليكون حاضراً بها.

من جهتها بينت بطلة المسلسل مارغو حداد أنها فور ان عرض عليها مسلسل "الدوار العاشر" شعرت بأن الوقت قد حان فعلاً لتطل على جمهورها من جديد خاصةً انه يجمعها بنجم بحجم الرياحنة مع وجود مخرج مبدع ونص متين موضحةً انها تقدم في المسلسل شخصية جديدة بكل تفاصيلها، ولم يسبق لها ان قدمت شيئاً مشابهاً لها في جميع اعمالها السابقة.

وينتظر ان يحظى العمل الذي يقدم الرياحنة بطولته رفقة نخبة من اهم الممثلين الأردنيين بمتابعة واسعة، على مستوى الوطن العربي خاصةً أنه حظي باهتمام واسع وتم تصويره بأعلى التقنيات.

الدوار العاشر

ويعد "الدوار العاشر" العمل الأول الذي تظهر به الممثلة الأردنية مارغو حداد المبتعدة عن التمثيل منذ العام 2017 عندما ظهرت ببطولة مسلسل "شوق" رفقة الفنان الراحل ياسر المصري.

والعمل تأليف محمد بطوش، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج التلفزيون الأردني.