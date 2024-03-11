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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحت شعار مبدعون باختلاف.. جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بـ"سياحة بشكل جديد"

صدى البلد

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول في فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد بمعهد إعداد القادة بحلوان، وذلك عن مبادرة (سياحة بشكل جديد) المقدمة من الطالب إبراهيم السيد من قادرون باختلاف، والتي تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في السياحة الداخلية والخارجية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الجامعة شاركت بوفد طلابي من طلاب قادرن بإختلاف، مضيفا  ان الملتقي نظم تحت شعار "مبدعون بإختلاف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

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جامعة سوهاج

وأضاف "النعماني"، أن ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى انه تم منذ أيام افتتاح مقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج بالمقر الجديد.

وذلك وفق أعلى المواصفات لتقديم وتسهيل كافة الخدمات والإجراءات للطلاب ذوي الإعاقة  بإعتبار  توفير كافة سبل الاتاحة والدمج للطلاب ذوي الإعاقة مع زملاؤهم من غير ذوي الإعاقة. من أولويات خطة الجامعة.

وأضاف الدكتور  عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  أن ادارة الجامعة تحرص علي مشاركة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة  بمختلف كليات الجامعة  بكافة الأنشطة الداخلية والخارجية والتي تهدف الى تعزيز الثقة بالنفس.

وتطوير المهارات الشخصية والإجتماعية وتفريغ الطاقة والتنفيس الوجداني،  وإظهار  قدراتهم  وامكانياتهم  ومواهبهم  وابداعاتهم في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور  طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بأنه  تم الإعداد لهذا الملتلقى  وتم تجميع وتدريب الفوج المشارك  على المنافسة بمبادرة  تحت مسمي(طاقة مش إعاقة ).

وضم الفوج ٥ أفراد، منهم ٣ من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والشلل الدماغي،  وطالب من غير ذوي الإعاقة مرافق متخصص ومؤهل لمرافقة زملاؤه وتسهيل الحركة والتنقل  وفق أسس علمية ومهنية.

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