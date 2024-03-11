أسعار الذهب في أول يوم رمضان

اسعار الذهب اول يوم رمضان.. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 بيع 3,520 جنيها شراء 3,577 جنيها



عيار 22 بيع 3,227 جنيها شراء 3,279 جنيها



عيار 21 بيع 3,080 جنيها شراء 3,130 جنيها



عيار 18 بيع 2,640 جنيها شراء 2,683 جنيها



عيار 14 بيع 2,053 جنيها شراء 2,087 جنيها



عيار 12 بيع 1,760 جنيها شراء 1,789 جنيها



الاونصة بيع 109,472 جنيها شراء 111,249 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها شراء 25,040 جنيها



الكيلو بيع 3,520,000 جنيها شراء 3,577,143 جنيها



الذهب

سعر الذهب أمس في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيها شراء 3,657 جنيها

عيار 22 بيع 3,300 جنيها شراء 3,352 جنيها

عيار 21 بيع 3,150 جنيها شراء 3,200 جنيها

عيار 18 بيع 2,700 جنيها شراء 2,743 جنيها

عيار 14 بيع 2,100 جنيها شراء 2,133 جنيها

عيار 12 بيع 1,800 جنيها شراء 1,829 جنيها

الاونصة بيع 111,960 جنيها شراء 113,737 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,200 جنيها شراء 25,600 جنيها

الكيلو بيع 3,600,000 جنيها شراء 3,657,143 جنيها



الذهب

سعر الذهب الاثنين الماضي في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها



عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها



عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها



عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها



عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها



عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها



الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها



الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه



الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه

