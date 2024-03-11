أسعار الذهب في أول يوم رمضان

اسعار الذهب اول يوم رمضان.. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب اليوم
عيار 24 بيع 3,520 جنيها شراء 3,577 جنيها
عيار 22 بيع 3,227 جنيها شراء 3,279 جنيها
عيار 21 بيع 3,080 جنيها شراء 3,130 جنيها
عيار 18 بيع 2,640 جنيها شراء 2,683 جنيها
عيار 14 بيع 2,053 جنيها شراء 2,087 جنيها
عيار 12 بيع 1,760 جنيها شراء 1,789 جنيها
الاونصة بيع 109,472 جنيها شراء 111,249 جنيها
الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها شراء 25,040 جنيها
الكيلو بيع 3,520,000 جنيها شراء 3,577,143 جنيها