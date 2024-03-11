عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في أول يوم رمضان

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اول يوم رمضان.. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 بيع 3,520 جنيها  شراء 3,577 جنيها 


عيار 22 بيع 3,227 جنيها  شراء 3,279 جنيها 


عيار 21 بيع 3,080 جنيها  شراء 3,130 جنيها 


عيار 18 بيع 2,640 جنيها  شراء 2,683 جنيها 


عيار 14 بيع 2,053 جنيها  شراء 2,087 جنيها 


عيار 12 بيع 1,760 جنيها  شراء 1,789 جنيها 


الاونصة بيع 109,472 جنيها  شراء 111,249 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها  شراء 25,040 جنيها 


الكيلو بيع 3,520,000 جنيها  شراء 3,577,143  جنيها 
 

 

الذهب 

سعر الذهب أمس في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيها  شراء 3,657 جنيها 
عيار 22 بيع 3,300 جنيها شراء 3,352 جنيها 
عيار 21 بيع 3,150  جنيها شراء 3,200 جنيها 
عيار 18 بيع 2,700 جنيها  شراء 2,743 جنيها 
عيار 14 بيع 2,100 جنيها  شراء 2,133 جنيها 
عيار 12 بيع 1,800 جنيها  شراء 1,829 جنيها 
الاونصة بيع 111,960 جنيها  شراء 113,737 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,200  جنيها شراء 25,600 جنيها 
الكيلو بيع 3,600,000  جنيها شراء 3,657,143 جنيها 
 

الذهب 

سعر الذهب الاثنين الماضي في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها


عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها


عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها


عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها


عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها


عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها


الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها


الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه


الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه
 

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اول يوم رمضان سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تخطى 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر|عيار 21 مفاجأة

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

كيفية تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

الشروط المطلوبة للتقديم لـ وظائف وزارة الشباب والرياضة

تغيرات قياسية .. شوف الذهب وصل كام..عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

جوردون براون: على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب من أجل النمو الاقتصادي

نتنياهو: اتفقت مع بايدن على تدمير حماس والخروح الآمن للمدنيين في رفح

في الخامسة.. أحمد عمر هاشم: الإعداد للرسول محمد بدأ منذ الصغر

أسرار الهجر الجميل في القرآن الكريم .. وزير الأوقاف يوضح

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تستعد لرعب رمضان

تسبب الوفاة.. حسام موافي: حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ