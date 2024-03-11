شيخ الأزهر: سمعت صراخ طفل من غزة تجرى له عملية بدون بنج

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إننا بحاجة إلى تدخل رحمة الله، لإطفاء الحرب على أهل غزة، فالقدرة الإلهية هي الحل بعدما عجز البشر على الحل.

وأضاف شيخ الأزهر، في برنامجه اليومي خلال شهر رمضان، أن الضمير العالمي تعبر عنه الشعوب ويجب أن نقدم لهم الشكر على المظاهرات رفضا للعدوان على أهل غزة، منوها بأننا لا نسميها حربا وإنما هي جريمة إبادة جماعية لا مثيل لها من قبل.

وتابع: نعرف أن الحرب تكون بين جيشين، وهنا نتسائل: أين الجيش الثاني في غزة؟ منوها بأن غزة بها جيش واحد فقط، وهو جيش الكيان المحتل والمسلح بأشرس الأسلحة، أما أهل غزة فلا جيش لهم.

وأكد شيخ الأزهر، أن الكيان يريد الأرض واحتلالها، لذلك نرى أنه يقوم بجريمة إبادة جماعية، حتى أنه يقتل الحيوانات على هذه الأرض فضلا عن البشر.

وأشار إلى أن الكيان المحتل يريد إيلام المسلمين، قائلا "أنا سمعت صراخ طفل تجرى له عملية جراحية بدون بنج أو مخدر".