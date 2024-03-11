منعوهم من تحقيق أهدافهم.. شيخ الأزهر: أهل غزة انتصروا على الكيان الصهيوني

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القضية الفلسطينية كادت أن تنسى، لولا ما حدث خلال الأيام الماضية لإيقاظ الضمير العربي.

وأضاف شيخ الأزهر، في برنامجه اليومي خلال شهر رمضان، أنه لا يوجد كتاب واحد في عالمنا العربي يشرح القضية الفلسطينية في المراحل التعليمية، منوها بأن الأزهر أدرج كتابا عن هذه القضية.

وتابع: “ربما نجد شابا متخرجا من الجامعة لا يعرف الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، منوها بأننا لابد أن نغرس مفاهيم القضية الفلسطينية في أذهان أطفالنا الصغار”.

وأشار إلى أن أهداف الكيان الصهيوني الاستراتيجية لم يتحقق منها أي هدف، بالرغم من الجيش الجهمني في التسليح الذي يضرب في أهل غزة ليل نهار.

وأكد شيخ الأزهر، أن هذه النتيجة بمثابة الهزيمة للكيان الصهيوني ، قائلا "أعتقد أن الكيان لم ينتصر في هذه المعركة بل انتصرت القضية الفلسطينية وانتصر أهلها بوقوفهم على أرضهم وتمسكهم بها".